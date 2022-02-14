Gartner發布備受企業關注的《亞太區公有雲託管與專業服務提供商市場指南》，伊雲谷(6689)獲評為亞太區代表性供應商（representative vendor）。Gartner市場指南旨在描繪該市場發展狀態，選列代表性供應商，提供IT人員採購的決策方向。

Gartner《亞太區公有雲託管與專業服務提供商市場指南》共有17間廠商上榜，入選者皆為支援兩間以上公有雲，提供其託管與專業服務至少3年的企業，且需擁有如雲端搬遷、雲端託管、雲端服務代理，與敏捷應用程式開發等專業能力。伊雲谷不僅為AWS核心級服務合作夥伴，更提供第二大公有雲Azure以及Oracle的雲服務，且營運版圖遍及台灣、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南等亞太地區及美國，以雲端科技為企業賦能，帶動創新能量。

Gartner研究預測，2025年應用軟體、基礎架構軟體、業務流程服務及系統基礎架構四個關鍵區隔市場的IT支出將有51％從傳統解決方案轉移至公有雲。面對上述市場加重投資雲端的趨勢，伊雲谷亦以多元的服務組合應對。伊雲谷除了提供顧問諮詢、雲端培訓、AI／ML、數據分析等一系列公有雲加值服務，亦以SAP企業級核心系統、Salesforce客戶關係管理顧問服務，及工業物聯網（IIoT）解決方案，協助各級企業提高效率、優化決策流程。