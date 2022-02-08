中國滑冰選手任子威、李文龍昨晚包攬北京冬奧會短道速滑男子1000米決賽金、銀牌後，被韓國人寄予厚望的韓國選手黃大憲和李俊書當天均因被判罰犯規而被取消決賽資格。加上先前短速滑混合團體接力賽中國隊武大靖亦獲得金牌，中國隊的韓裔滑冰教練安賢洙遭到韓國網民痛罵「賣國賊」，其家人也在韓國網上遭到網路暴力攻擊，安賢洙為此發文呼籲網民不要辱罵或傷害他的家人。

據《新浪網》報導，本屆北京冬奧中國隊在短道速滑項目混合團體接力決賽中奪得冠軍，並在短道速滑男 1000米決賽囊括金、銀牌，但視短道速滑為傳統強項的韓國，目前依然毫無獎牌進帳。一些網友隨即把矛頭對準了曾經的韓國短道速滑傳奇明星、後加入俄羅斯籍、現擔任中國隊技術教練的安賢洙。

北京冬奧短道速滑男子1000米決賽大陸任子威、李文龍包辦金、銀牌，部份韓國網民把氣出在中國隊韓裔教練安賢洙的身上。（圖／新華社）

據韓國《朝鮮日報》指出，安賢洙8日淩晨在社交媒體上發佈長文稱，家人受到傷害是他現在最痛苦和最艱難的事情，拜託大家不要對其家人進行無差別的辱駡或惡意留言。

安賢洙在社交媒體發表文道，「在我所處的一切狀況都是因為過去我的選擇或錯誤而造成的，所以我可以虛心接受任何非難和指責。但是沒有任何錯誤的家人受到傷害和痛苦，這是（我）現在最痛苦和最艱難的事情。」

安賢洙提到，「己說每一句話都很謹慎，連正式的採訪都沒有進行。」他在長文中談到了7日比賽的判罰問題，「是因為知道奧運會這個舞台對選手們來說是多麼的迫切和重要，所以對於目前出現的判定話題，作為身處現場觀看的前輩、隊友、教練，我也很惋惜。」

最後，安賢洙拜託媒體「不要因為我無法干預的領域的事情或虛假報導，而對因我而受苦的家人進行無差別的辱駡或惡意留言」，並感謝支持他的人。

雖根據國際滑聯8日發佈在官網的聲明，國際滑聯駁回了韓國隊申訴，表示判罰沒問題。然而《朝鮮日報》在報導時，仍然聲稱在短道速滑混合團體接力和短道速滑男子1000米比賽中接連出現偏向中國隊的判罰爭議。

韓媒報導稱，在接連出現對中國的「露骨的偏袒判決」後，韓國國內對安賢洙的批評也愈演愈烈。部分線民還找到安賢洙妻子的社交媒體帳號，並留下惡意評論。甚至有網民鼓動「不要讓安賢洙回國」，或直接辱罵其為「賣國賊」。不過，也有理性的網民認為安賢洙並沒有出賣國家，呼籲大家去弄清他離開韓國的原因。

報導指出，安賢洙在2002年的鹽湖城首度參加冬奧會，2006年在都靈冬奧會拿下三金。由於受傷病困擾及與韓國體育官員產生分歧，未能入選2010年溫哥華冬奧會韓國隊，安賢洙最後宣佈放棄韓國國籍，入籍俄羅斯，並在2014年索契冬奧會上幫助東道主拿下歷史上首枚短道速滑金牌，單屆賽事再度摘得三金。他最後2020年4月再次退役擔任教練。