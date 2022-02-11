韓國南部石化工廠驚爆 4死4傷 12:012022/02/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國警方今天表示，南部麗水市（Yeosu）一間石化工廠發生爆炸，造成4名工人喪生，4人受傷。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國警方今天表示，南部麗水市（Yeosu）一間石化工廠發生爆炸，造成4名工人喪生，4人受傷。 韓國聯合新聞通訊社報導，這起爆炸發生在今天上午9時26分，地點位在首爾南方約320公里的麗水市的麗川NCC（Yeochun NCC）石化工廠，現場有8名工人，造成4死與4人受傷送醫。 警方和消防人員認為，爆炸發生在工廠測試熱交換系統期間，正調查爆炸的確切原因。 韓國石化原料生產商麗川NCC尚未發表評論。 《國際金融》升息＋嚴審 韓家庭負債連2月下滑 《國際社會》Day2 韓每日確診逾5萬 #韓國 #4死 #麗水 #石化工廠 #4人受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》再締新猷 韓每日新確診近5萬 10:512022/02/09 財經 Omicron傳染太快 韓國放棄檢測追蹤輕症患者 23:582022/02/07 國際 突襲開放福島食品 鄭麗文轟「毫無脊椎可言」 15:092022/02/08 政治 《國際金融》外資元月連3買超韓股 最愛EV電池LGES 15:402022/02/10 財經 北京冬奧引發仇陸情緒 中國駐韓使館發文關切 12:252022/02/10 國際 《韓股》財報鼓舞 韓股漲1％ 11:592022/02/08 財經 韓單日確診近5萬例創新高 較前一天增1.3萬 10:332022/02/09 國際 中國滑冰連奪金銀 韓裔教練安賢洙家屬遭韓人網暴 21:012022/02/08 兩岸 冬奧開幕式出現朝鮮族服飾輿論炸鍋 南韓3部會緊急平息 16:242022/02/07 兩岸 冬奧爭議引爆韓國反華潮 兩國外交部互槓 文在寅出面滅火 22:322022/02/10 兩岸 使絆子、幹拐子 揭開中韓冬運短道速滑20年恩怨史 13:502022/02/09 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。