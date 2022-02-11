韓國警方今天表示，南部麗水市（Yeosu）一間石化工廠發生爆炸，造成4名工人喪生，4人受傷。

韓國聯合新聞通訊社報導，這起爆炸發生在今天上午9時26分，地點位在首爾南方約320公里的麗水市的麗川NCC（Yeochun NCC）石化工廠，現場有8名工人，造成4死與4人受傷送醫。

警方和消防人員認為，爆炸發生在工廠測試熱交換系統期間，正調查爆炸的確切原因。

韓國石化原料生產商麗川NCC尚未發表評論。