IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)2022年首季淡季續旺，最新營運展望較先前預期調升，去年率先將目標價喊上千元的美系外資出具最新報告，認為此趨勢堅定對南電未來獲利強勁成長看法，維持「買進」評等、目標價維持1150元不變。

南電股價去年11月底觸及631元新高後震盪，今年明顯拉回，牛年封關前下探472元，修正幅度達近19％，虎年開紅盤以來止跌回升，今（9）日開高後震盪續揚3.75％至525元，截至午盤維持近3.5％漲幅。三大法人昨日買超283張，本周迄今仍賣超107張。

南電2022年1月自結合併營收52.4億元，月增6.76％、年增達33.62％，改寫歷史新高。公司表示，目前ABF載板需求維持強勁成長，但BT載板及PCB因步入淡季出現庫存調節，預期首季合併營收將季減1～3％，但高值化產品貢獻提升將使毛利率及獲利表現有撐。

美系外資指出，南電受惠ABF載板需求強勁及更好的平均售價（ASP）推動，使1月ABF載板營收高於先前預期，公司對此調升2022年首季營收和毛利率展望，營收自先前的季減5～10％調升至季減1～3％，毛利率展望自季減調升至季增。

同時，南電對電信BT載板市場需求成長維持樂觀看法，認為將為驅動今年BT載板營收及毛利率的關鍵動能，其次是消費市場，而智慧手機市場需求今年將最弱。此外，新增的20％BT載板產能將自第二季起開始貢獻營收，看好下半年稼動率可望隨需求顯著提升。

整體而言，美系外資對南電ABF載板平均售價強勁成長維持樂觀看法，將帶動南電未來數季及數年營收及毛利率成長更多，成為ABF載板需求長年成長趨勢的主要受惠者。

美系外資也看好南電未來幾年積極的擴產計畫，指出自2023年首季至2024年將開出三波新ABF載板產能，使每月產能增加900～1000萬顆，約達南電去年ABF載板產能的30％，不僅可望提升營收表現，亦可望帶動整體毛利率提升。

BT載板方面，美系外資認為，南電對電信BT載板市場需求展望樂觀，且公司與美國客戶密切合作，未來幾年將推出更多採用系統級封裝（SiP）載板設計的消費性及穿戴式產品，長遠來看均有利於南電BT載板的營收及毛利率。

受惠ABF載板產業供需的結構性成長帶動，美系外資認為南電最新首季營運展望符合預期，堅定對南電獲利成長後市強勁看法，對南電維持「買進」評等，目標價1150元不變。