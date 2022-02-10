銅箔基板暨環保基材廠台光電(2383)1月合併營收為35.57億元，為單月歷史次高，台光電預估，今年第1季將比去年同期好，全年業績可望延續成長趨勢，近期外資多站在買方，台光電今天盤中股價強勢走高。

受惠於伺服器及5G手機需求強勁，高速低損耗及HDI(5G手機等)兩大類產品雙成長帶動下，台光電1月合併營收為35.57億元，月增8.71%，年增29.37%，為單月歷史次高；台光電預估，第1季可望比去年同期好。

台光電因新產品佈局開始收割，產能已達滿載，公司也持續擴建新產能，其中黃石廠及昆山廠方面，台光電除既定2022年在黃石廠及昆山廠各增加30萬張月產能外，昆山廠亦將再增購設備添加45萬張月產能，預計於2023年中開出。

為因應載板客戶需求，台光電2021年12月31日公告，將投資新台幣21.6億元，購買近萬坪的土地，針對客戶需求擴建載板材料產能，新建最現代化載板產線及研發中心，根據台光電規劃，新廠房將於2022年中動工，期待2023年能夠完成，最大月載板產能將達30萬張；為因應建廠資金需求，台光電日前董事會通過擬發行上限新台幣35億元可轉換公司債。

外資看好台光電在Intel新伺服器平台及高階CCL市佔率提升，近期外資多站在買方，成為台光電股價攀高的推手。