在隔夜美股上漲激勵下，9日日股幾乎全面上漲，日經指數收27579.87點，漲295.35點或1.08%。東證收1952.22點，漲18.16點或0.94%。

權值股中，快時尚成衣大廠迅銷漲0.92%，索尼漲0.44%，握有大量科技以及新創公司股票的軟銀，漲幅更是將近有6%。

汽車族群中，豐田漲0.94%，季報亮眼的日產漲5.67%，本田也漲0.35%。

科技類股中，東京威力科創漲1.15%，愛德萬漲1.2%，基恩斯也漲1.78%。

日本運輸族群中，海運3傑續漲，商船三井漲0.56%，日本郵船漲0.62%，川崎汽船也漲1.68%。同樣地，日本航空漲0.97%。不過，鐵路業者JR西日本卻跌0.76%。

由於美國公債殖利率大升並直逼2%，日本最大金融業者MUFG漲1.38%。另外，國際油價回檔，日本石油業者帝石也跌近2.5%。