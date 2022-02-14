櫃檯買賣中心預計於111年2月16日審議濾能公司(6823)上櫃案。

濾能公司主要從事模組化濾網之研發、銷售及安裝、全面性空氣潔淨方案暨氣體採樣分析之業務，董事長為黃銘文，推薦證券商係永豐金證券、富邦綜合證券及宏遠證券，申請時資本額1億7762萬5000元；濾能公司109年營業收入為6億4755萬6000元，稅後盈餘為8345萬6000元，每股盈餘為6.82元；110年前3季營業收入為5億6026萬9000元，稅後盈餘為6308萬2000元，每股盈餘為3.54元。