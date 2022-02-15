櫃檯買賣中心預計於111年2月17日審議正基(6546)上櫃案；上櫃股票凌陽創新(5236)自111年2月15日起得為融資融券交易。

正基公司主要從事無線通訊模組之研發、設計及銷售，董事長為陳明哲，推薦證券商係凱基證券、國泰證券及兆豐證券，申請時資本額6億232萬9000元；正基公司109年合併營業收入為26億6532萬5000元，稅後盈餘為2億8646萬8000元，每股盈餘為4.7元；110年前3季之合併營業收入為23億5883萬1000元，稅後盈餘為2億8525萬6000元，每股盈餘為4.66元。

在凌陽創新部分，櫃買中心表示，凌陽創新自110年7月29日上櫃至今已滿半年以上，其設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自111年2月15日起得為融資融券交易。

凌陽創新目前實收資本額為5.85億元，記名股東總人數計有5568 人，而持股1000股至50000股之股東人數為4500人，全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為54.65%。