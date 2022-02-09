今年六堆祈福尖炮城系列活動，現場也能體驗客家傳統跌三烏。（林和生攝）

屬於客庄12大節慶之一的「六堆祈福尖炮城」，19日起一連2天選在五溝國小尖炮城主題活動場域熱鬧開炸，除了重回尖炮城活動發源地外，更企圖營造當年軍隊抵抗外侮盛況，讓民眾感受客家團結的硬頸精神。

屏東縣政府客務處長陳麗萍表示，尖炮城活動傳承至今已有百年歷史，為力挺五溝水百年堅持，縣府於2006年起接手舉辦，企圖將傳統民俗擴及六堆，重新喚起客庄團結意識，並讓更多民眾有機會瞭解、親近並體驗客家特殊民俗。

她強調，尖炮城文化不只代表著客家人團結保衛家園精神，也具新年祈福意涵，隨著炮籠炸開祈福去厄，祈求今年隨著24節氣的交替均能平安順利。

縣府去年特地以縣款1700萬元於五溝國小打造尖炮城主題活動場域，包括尖炮城設施、傳統客庄建築精華、祈福樹造型的五溝地圖及以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台，未來此處將成為活動永續舉辦地，亦為12年校本課程文化紮根基地。

為慶祝尖炮城主題活動場域啟用，特地邀約五溝社區居民於新春期間合作製作炮籠裝置藝術，結合在地特色夥房及景點，以光環境營造過年氛圍；並邀請甫獲金鐘獎的屏東六堆女兒導演徐麗雯於12日至萬成祖堂播映「光的孩子」得獎影片，邀請民眾與土地對話。

陳麗萍說，今年除尖炮城賽事、跌三烏守壘賽、盤花及藝文表演外，特別以五溝水的古往今來耙梳設計出農村闖關遊樂園，及五溝聚落實境遊戲，將活動浸潤於在地文化與生活，讓遊客能深度體驗這具特色的節慶文化。