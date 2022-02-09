因應國人平均餘命延長、年金制度變革，退休準備壓力變大，開發金(2883)子公司中壽導入「RFA退休理財規畫顧問課程」，內容涵蓋稅務規畫、退休理財、長照及醫療保障需求等相關保障商品與專業知識，透過直播、考前衝刺班等線上培育機制，協助同仁在疫情期間能彈性運用時間，讓學習不中斷、順利考取證照。

許多民眾都認同「退休準備要趁早」，但面對琳瑯滿目的金融工具不知如何著手。中壽2021年導入中華民國退休基金協會「RFA退休理財規畫顧問(Retirement Financial Advisor)」，提升業務同仁壽險及退休理財規畫的專業能力，首年就有163位中壽業務菁英取得專業證照，取證通過率高達72％，在同業之中名列前茅，預估累積至2022年底將有約500位退休理財規畫專業顧問，協助民眾從保障、資產配置及高齡化趨勢等面向，打造全方位最佳退休規畫藍圖。

中壽指出，RFA退休理財規畫專業顧問熟悉台灣年金改革法令制度，並結合中壽完整多元的保險商品線，為不同世代與工作類型的民眾，提供專業規畫，也邀請財經學者舉辦線上退休講座，強化民眾退休準備風險意識及觀念。

為積極擴大通路發展，2021年1月至11月，中壽業務員登錄人數成長率高達12.27％為業界第一。中壽從創新能力、商品設計、銷售核保、投資管理、售後服務等價值鏈環節，提供永續的金融解決方案。