圓展(3669)宣布充電車解決方案獲得微軟Designed for Surface（DFS）認證，圓展充電車通過各項嚴格的測試，經官方認可，能夠快速充電及安全存放Surface筆記型電腦和變形平板。

圓展充電車解決方案常應用於教育、醫療保健和企業，是平板、筆電等設備充電與保管的好幫手。AVer C36i+為首台取得DFS認證的充電車，除了能同時充電與存放高達36台Microsoft Surface裝置外，更具有高效智能充電技術，確保每台設備安全且同步獲得均衡的電量；此外，活動式托盤設計，也讓師生方便拿取設備。

圓展未來將會持續推出更多Surface專用的充電車解決方案，不僅支援不同充電台數，更期待為用戶帶來更好的Surface使用經驗。Designed for Surface總監Patrick Mendenall表示：「很高興AVer成為Designed for Surface家庭的一員，並相信他們獲得認證的充電車解決方案，將為熱愛Surface的商務用戶帶來改變。」

圓展美國子公司產品行銷暨客戶成功總監Carl Harvell表示：「圓展和Microsoft的合作夥伴關係，對Microsoft Surface變形平板電腦與有充電、存放需求的市場提供完美的協作體驗，如教育、醫療保健和企業用戶等。因為這些解決方案都是專為Microsoft Surface設計，無須擔心相容性及充電安全性。」