國健署長吳昭軍（中）呼籲年輕夫妻提早做好生育規劃。（陳人齊攝）

衛福部去年7月1日起實施「擴大不孕症治療補助方案」，上路才半年就有顯著成果，較108年同期申請人次成長7成，其中以40至44歲患者成長最多，達84.1％，甚至也有年僅28歲的不孕症婦女前來申請，結果一試就中，即將在今年誕下虎寶寶。

28歲的江小姐曾與丈夫努力做人2年有餘，卻都苦等不到好消息來敲門，因此前往生殖醫學中心求診，才發現原來自己有子宮內膜異位、卵巢早衰等問題，而年僅28歲的她，卵巢功能竟已等同35歲的婦女。

中華民國生育醫學會理事長張帆表示，愈來越多年輕婦女以為自己還年輕，可以等以後再生小孩沒關係，但實際上很多文獻都指出，37％的女性雖然每個月都會來月經，但實際上卻沒有排卵，因此仍建議及早發現，才能盡早由醫師進行協助。

國健署統計，去年7月1日「擴大不孕症治療補助方案」上路後，截至今年2月7日為止，已有2萬7882件申請通過資格審查，其中1萬4172件完成療程，最快今年3月就會有受補助的夫妻誕下虎寶寶。

國健署統計，去年下半年接受治療人次為3萬0298，較108年同期的1萬7785人次成長7成，按各年齡層分析，以40至44歲婦女的治療人次成長最多，高達84.1％。

國健署呼籲，生育力隨年齡增長而降低，夫妻生育規劃要趁早，根據資料分析，35歲以下女性做試管嬰兒療程，胚胎植入活產率接近5成，但41歲以上則不到2成，建議夫妻若規律性生活1年以上仍未懷孕，應盡早就醫治療，若經醫師診斷為不孕症，凡夫妻一方具我國籍且年齡未滿45歲，皆能申請補助。