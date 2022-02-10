儘管隔夜美股持續大漲，以科技股為主的那斯達克指數更飆升2%，但周四香港股市在開漲0.89%、收復25000點大關後一路走低，目前恆生指數下跌0.14%，報24794.69點。國企股小漲0.15%，報8736.31點。

恆生科技股指數以上漲1.5%開出，但目前下跌0.45%，但成分股漲多跌少，萬國數據大漲10.8%，漲幅最大。京東健康跌6%，表現最疲弱。

遭美國政府列入「未經核實名單」的衝擊尚未消退，藥明生物再跌逾5%，稍早前一度重挫逾8%。

媒體報導，為減輕購屋者的負擔，中國多個地區大幅調降房貸利率，受此激勵，大陸地產與物管股走高，融創勁揚7%、中海外漲近4%，碧桂園服務漲逾1%。

電池相關股表現疲弱，在中國股市掛牌的產業龍頭寧德時代一度重挫近9%，上游電池材料股亦遭到拋售，中國電車跌逾3%。比亞迪跌1.6%、贛鋒跌0.8%。億緯鋰能、恩捷、璞泰來均跌逾跌5%。

報導指出，中國發改委昨日出手壓制煤價，煤炭股應聲走跌，兗礦能源重挫5%，神華、中煤亦下跌。反之，華潤電力、華能(00902)漲2.5%、中國電力等火力發電股上漲。