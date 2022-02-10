反對政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制接種令的紐西蘭示威民眾在國會外紮營進入第3天，警方今天下令清場，過程中與群眾爆發衝突，逮捕超過50人。

法新社報導，警方試圖在國會草坪清除臨時帳篷時，與跳著毛利人（Maori）傳統哈卡舞（Haka）、大喊「堅持到底」的示威民眾爆發肢體衝突。

警方在示威頭兩天採取不干涉的態度，但今天一早開始使用擴音器警告現場約150名民眾，不離開就等著被捕。

示威者大喊「這不是民主」、「無恥」和「取消疫苗強制令」，同時對警察拳打腳踢。

這場抗議活動始於8日，示威者仿效加拿大卡車司機的「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，開來數以百計卡車及露營車占據威靈頓市中心街道。

加拿大與美國自1月實施跨境疫苗強制令，要求往來兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗，引發數百名司機組成「自由車隊」抗議，導致加國首都渥太華陷入僵局，市府宣布進入緊急狀態。

在威靈頓，許多車輛集結24小時後就離開，但部分人堅持留在現場，矢言「有必要待多久就待多久」。

路透社報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）要示威者「往前走」，並稱示威「不代表紐西蘭其他地區的現況」。

她在奧克蘭一處疫苗接種站告訴記者：「我們所有人實際上都想繼續前進。我們很努力讓自己處於最佳狀態來做到這一點。」

副總理羅伯森（Grant Robertson）也表示，威靈頓居民對於示威造成的不便已逐漸失去耐心，他呼籲警方採取行動。

羅伯森在警方展開清場之前接受紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）訪問時說：「市內道路封閉，商家不得不關門，民眾感受到部分示威者的威脅和恐嚇。」

威靈頓警監帕尼爾（Corrie Parnell）表示，已從首都以外調派超過100名額外警力來支援清場。

紐西蘭強制衛生、執法、教育和國防等部門工作的民眾接種COVID-19疫苗，若拒絕可能面臨解僱。此外，必須出示疫苗接種證明方能進入餐館、運動賽事和宗教場所。