我國冬奧競速滑冰選手黃郁婷日前因穿著中國隊服開心拍影片，引發議論。前民進黨立委林濁水今日接受網路節目訪問表示，蔡政府還提供商務艙讓黃郁婷回國，蔡總統展現的態度，彷彿當黃郁婷根本不存在一樣，一點都不合理。

黃郁婷在2月2日發布穿著中國隊隊服的影片，雖然不久後就將影片刪除，但已激起網路討論。黃隨後表示「運動歸運動，沒有國籍之分」，但仍有許多國人不買單。

林濁水說，國人對運動熱衷是常態，但也有分等級，奧運比賽含金量最高的是1百、2百公尺短跑項目，而台灣最瘋狂的是少棒賽國際賽事。

林濁水指出，但蔡總統對運動瘋狂的等級是全世界第一名，沒有第二名，不管是什麼比賽項目，「出國比賽，蔡總統還指示替選手訂商務艙」，根本是全世界關心體育第一名的總統。

林濁水表示，其他國家或許也有選手搭乘商務艙，但都是由廠商贊助，台灣是全世界唯一提供選手商務艙的國家。結果黃郁婷出了這麼大的事情，但對蔡總統而言，彷彿黃不存在一樣。

林濁水說，台灣現在有個看到奧運、女足賽就興奮地不得了的蔡總統，這麼重視體育的總統，結果黃郁婷這件事，對蔡總統而言好像不存在一樣，「可能嗎？」