中國駐韓國大使館發言人10日透過官方「微信公眾號」表示，韓國選手黃大憲9日在北京冬奧會短道速滑男子1500米比賽中摘得桂冠，為韓國代表隊奪得本屆冬奧會首金。謹代表中國駐韓國大使館，並轉達大使邢海明對黃大憲選手和韓國代表隊的由衷祝賀。中國民眾也紛紛對黃大憲選手的出色表現予以積極評價，體現了中韓兩國人民之間的真摯情誼。

中使館發言人指出，奧運會之所以魅力無限，不僅因為更快、更高、更強的競技體育水準，更因為它承載的「更團結」的體育精神。期待中韓兩國選手在北京冬奧會上有所為、有所得、有所獲，再創佳績，為兩國和兩國人民爭光，為中韓人民之間的友好感情添彩。期待以北京冬奧會和中韓建交30周年為契機，中韓各領域友好合作關係取得更大發展。

據了解，中國駐韓國大使館發言人9日甫就韓方質疑北京冬奧會短道速滑裁判闡明立場。發言人強調，已注意到，近日韓國體育代表團和部分媒體質疑北京冬奧會短道速滑比賽存在「不公正判罰」。這本是技術性問題，應由專業權威機構予以評判。但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，毒化了兩國國民間的感情，引起中國網民反擊。中方對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。