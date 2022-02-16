俄羅斯冰上精靈瓦莉娃(Kamila Valieva)日前創紀錄摘下金牌還來不及慶祝，就陷入禁藥疑雲，然而，14日國際運動仲裁庭(CAS)駁回國際奧會的上訴案，宣布瓦莉娃可以繼續參加比賽。此舉引發多名滑冰運動員公開表達不滿，包括美國花滑好手里彭（Adam Rippon）更在個人推特上爆粗口，譴責參與事件的決策者。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，2018年平昌冬奧榮獲團體賽銅牌的美國花滑好手里彭（Adam Rippon），曾是美國第一位公開宣布自己出櫃的運動員，目前身兼滑冰教練的他，針對瓦莉娃違反藥物禁令竟然還能照常比賽，14日接受媒體採訪失望地指出:「骯髒的騙子!我們竟然還在容忍，他們根本不應該來這裡。」除此之外，他昨日更激動的在推特連發好幾篇文痛斥整件事情，更爆粗口表示:「明天的女子比賽簡直是個笑話，這不是真正的比賽。」更進一步指出，如果今天事情發生在美國，沒有通過藥檢就是出局，這麼簡單明瞭。

I am so angry. The ladies event tomorrow is a complete joke. It’s not a real competition and it most likely won’t even have a medal ceremony. So many Olympic experiences stolen from clean athletes who got here without the help of performance enhancing drugs. What a shame. — Adam Rippon (@AdamRippon) February 14, 2022

Fuck this. — Adam Rippon (@AdamRippon) February 14, 2022

事實上，里彭上周五(11)就曾發文替這位15歲的俄羅斯小將喊冤，順便指責她周圍的教練團分明是虐待兒童，他寫下:「實在太令人難過了，這位年僅15歲的女孩擁有光明前景，卻因周圍那些大人們搞砸了，將她推入如此可怕的深淵。」

報導指出，除了里彭表達憤怒之外，2010年獲冬奧金牌的韓國花滑女神金妍兒(Yuna Kim)也在個人Instagram上表達不滿情緒，金妍兒14日貼出一張全黑照片，內文寫下「違反原則的人就是不該出賽，沒有例外!每一位運動員的努力和夢想應該是同等珍貴。」

瑞典選手塔耶高(Josefin Taljegard)也認為如此不公平的賽制，仍然照常出賽實在很可悲。

國際奧委會表示由於禁藥風波影響，花滑團體項目的頒獎儀式將不會如期舉行。倘若瓦莉娃成功在女子單人項目比賽中奪牌，也同樣不會舉行授獎典禮。