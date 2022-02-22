俄羅斯和烏克蘭之間的緊張情勢升級，俄羅斯下令軍隊進入烏克蘭東部兩個分離份子盤據的地區，市場擔心供應中斷，導致油價在周二飆升逾2美元。

美國官員表示，美國將與盟友合作，計畫宣佈對俄羅斯實施新的制裁。

美國總統拜登也發佈行政命令，暫停在分離地區的美國商業活動，並禁止從這些地區進口所有商品。

但拜登政府的一名官員表示，俄羅斯目前的軍事行動，僅進入分離地區，尚未構成一次入侵行動，不會引發更廣泛的制裁。

美國西德州中質原油期貨價格較上周五的價格飆升2.79美元，至每桶93.86美元，漲幅3.06%。

在亞洲周二午後時段，布倫特原油期貨上漲1.36美元，來到每桶96.75美元，漲幅為1.43%，先前周一已上漲2%。周二稍早時候，該價格一度觸及97.66美元，為2014年9月以來的最高水準。

澳洲聯邦銀行分析師Vivek Dhar表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國和歐洲政府不太可能對俄羅斯實施石油或天然氣制裁，因為這也會給自己造成傷害。

但是Dhar補充說，如果俄羅斯試圖對西方施加的任何制裁採取報復措施，俄羅斯可能會祭出限制石油和天然氣供應。

分析師們表示，石油市場面臨的一個大問題是，如果俄羅斯繼續全面入侵烏克蘭，而西方國家對俄羅斯金融機構實施制裁，俄羅斯的能源出口是否真的會中斷。

OANDA分析師Jeffrey Halley在給客戶的一份簡報中說，除非美國和歐洲試圖在整體上去安撫普丁，布倫特原油似乎不可避免地遲早要測試每桶100美元。