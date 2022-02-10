教育部今日在行政院會報告「班班有冷氣執行成果」，全國中小學18萬餘部冷氣已提前在1月底前裝設完成，今年夏天來臨前不分城鄉都有冷氣吹，孩子可以在更舒適的環境學習、成長。教育部表示．每年冷氣電費跟維護費約8.84億元，全部由政府負擔，學生家長不用付電費，且校園綠屋頂計畫，每年可創造4.1億度發電量，是新裝設冷氣用電量的1.6倍，不僅可以自給自足，還能利用多發出電的回饋金，作為水電費、財產修繕之用，讓校園設備更加完善。

行政院長蘇貞昌於前年7月7日宣布全國中小學「班班有冷氣」政策，政府投入323億元，協助地方政府辦理，且經費高比例由中央支付，少部分由地方支付。本計畫18萬1953台冷氣已全數完成裝設，讓全台灣的孩子，不論是在都市或鄉村，到學校上課都有冷氣吹，都能在最舒適的環境中安心學習。

教育部說明，本計畫結合經濟部、能源局、台電公司、行政院公共工程委員會組成專案小組，並透過行政院副院長專案列管會議、部會諮詢會議及各縣市政府進度列管會議，掌握學校所遭遇的困難或問題，並予以協助。

教育部表示，「班班有冷氣」政策，全國中小學18萬餘部冷氣已提前在1月底前裝設完成，為確認電力系統送電及冷氣順利運轉，目前已請各地方政府、學校進行最後的測試工作，以確保學校電力系統及冷氣後續使用的安全性。

政府不僅超前完成冷氣裝設、電力設備的改善，連學校作息時間的冷氣電費及維護費約9億元，也納入行政院一般性補助款，學生不用付費。

除了「班班有冷氣」已完成外，今年5月也會同步完成「校校會發電」—校園綠屋頂計畫，因此每年創造的發電量4.1億度，是新裝設冷氣用電量約2.6億度的1.6倍，不但可以自給自足，而且能多發出1.5億度的電，而這些「售電回饋金」也將回饋給學校，作為水電費、財產修繕之用，讓校園設備更加完善。