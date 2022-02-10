波士頓聯準銀行9日（周三）任命密西根大學教務長柯林斯（Susan Collins）擔任下屆總裁，這將是首位執掌地區聯準銀行的黑人女性，反映美國央行推動領導人多元化的策略。

根據波士頓聯準銀行聲明，柯林斯自7月1日走馬上任。屆時聯準會（Fed）為了對抗通膨，可能已展開緊縮貨幣政策、升息，並可能縮減資產負債表。

柯林斯上任後數周後就會參與Fed決策。Fed將於7月26～27日召開決策會議。根據Fed規訂，此前費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）將代理波士頓聯準銀行總裁投票。