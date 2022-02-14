美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）今天說，升息太「魯莽且激進」恐對聯準會（Fed）的目標帶來反效果。戴利這番言論暗示，她不贊成下月一次升息0.5個百分點。

戴利接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face The Nation）訪問時表示：「所以我研究了數據，我看到我們明顯需要讓一些寬鬆措施退出經濟，但聯準會政策的歷史告訴我們，太過魯莽且激進的行動，事實上會破壞我們致力達成的成長與物價穩定。」

戴利發表上述談話前一週，關於聯準會下月會議可能採取何種行動的揣測四起。聯準會下月預料會調高疫情初期以來的近零利率，而戴利稍早表示她支持升息。

但10日公布的通膨數字出乎意料地強勁，聖路易聯準銀行總裁布勒德（James Bullard）呼籲6月底前至少升息1個百分點。

儘管通貨膨脹率遠高於聯準會每年2%的彈性目標，但戴利顯然不支持立刻大幅升息。

她說，聯準會應該在3月15至16日的會議上調升利率，之後應該「觀察、評估，對前方的情勢謹慎以對，之後再在合適的時候進行下一次升息，那可能是在下次會議，或在更晚的一些會議上」。