烏克蘭與俄羅斯持續緊繃態勢，但近日德、法等加大力度穿梭俄、烏外交斡旋，凸顯傳統歐洲大國不願在這場自家土地上的危機淪為美、俄的配角。

「華爾街日報」指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7、8日兩天分別前往莫斯科、基輔，各與俄、烏兩國總統會談好幾小時，下週則換才剛結束訪美的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）分赴俄、烏。英國外相特拉斯（Liz Truss）則是今天前往莫斯科，與俄國外長會談。

歐洲想在這場位於自家後院的危機扮演外交斡旋要角，不希望歐陸捲入一場與俄羅斯無止盡的新衝突，還要預防冷戰後所建的相關安全協議與原則瓦解，因為這些是政、軍力量已大不如前的歐洲賴以維護安全的基石。

歐洲官員表示，儘管對俄軍揮師侵烏的憂心仍在，但也看到俄烏危機降溫的第一道曙光。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）8日在華府表示，他不認為歐陸已處「全面戰爭前夕」；馬克宏8日也在基輔表示，俄國總統蒲亭向他保證，俄國「不會帶頭去升溫俄烏危機」。

蒲亭本人則在7日表示，馬克宏所提烏克蘭危機解方和化解俄國對北約東擴疑慮的構想，可以作為「彼此採取進一步聯合行動的基礎」。

華爾街日報認為，雖與華府口徑一致警告俄國侵烏必遭嚴重經濟制裁，但歐洲領袖也多管齊下，避免升高與莫斯科的緊張。

德、法官員強調，他們穿梭俄烏間的討論，事先均與西方夥伴協調。但兩國也想讓所謂德、法、俄、烏4方參與的「諾曼第架構」（Normandy format）和平進程恢復，諾曼第架構主要在監督2015年達成的明斯克協議能落實。

烏克蘭的親俄政府2014年在大規模示威下倒台，導致克里米亞公投加入俄羅斯，烏東頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩省同年宣布獨立。基輔當局與烏東親俄民兵開戰，基輔武力奪取烏東失敗後經德、法、俄斡旋達成明斯克協議，允諾賦予烏東更大範圍自治，但俄國指控基輔沒有落實協議。

第2輪的諾曼第架構4方會談已訂於10日在柏林登場。

曾任義大利總統外交顧問的史特法尼尼（Stefano Stefanini）說：「歐洲人會想在這場危機裡扮演積極角色的原因再簡單不過，因為整個核心主旨不單是烏克蘭，更是歐洲整體安全，但此前給人的印象是，歐洲安全似乎只能由美俄來決定。」

與此同時，政治新聞網站Politico披露，美國一些國安與情報老手對總統拜登處理俄烏危機的策略感到憂心，稱拜登政府老是對外預測俄國可能侵烏，最後恐反過頭來損及華府自身的威信，尤其最後若什麼事都沒發生。

包括前中情局與國安會官員在內的幾名人士告訴Politico，像媒體引內部消息披露俄國恐製造假事端為侵烏鋪路，不管真假，這類消息曝光越多，國外的反情報單位就越容易查出情資管道，拜登政府這種「異常公開」的作法，也很可能損害大眾及盟國對華府的信任。