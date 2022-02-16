烏克蘭危機暫時紓緩，美股連跌三日後急彈，中港股市跟隨上漲，恒指早盤彈逾三百點，一舉重上10天（現處24552點）、20天（現處24422點）和100天線（現處24403點）。

恒指開盤漲262點或1.08％，報24618點，升幅曾縮至192點，低見24548點，但買盤湧入下，恒指一舉升破10天、20天和100天線，最多升373點，高見24728點，之後升幅放緩，最終恒指收報24665點，升309點或1.27％。

國指收報8657點，升129點或1.5％，恒生科指早盤收報5595點，升105點或1.9％，大盤成交額553.24億港元。

藍籌股大多上漲。高盛重申中銀香港「確信買入」評級，早盤飆5.4％，為表現最佳藍籌；恒生升1.7％；平保漲2.8％；匯控走高0.8％；騰訊升0.9％；阿里揚2.6％；美團漲2.2％；京東微升1.3％；藥明生物跌1.3％，為表現最差藍籌。