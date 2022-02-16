俄羅斯國防部15日宣布，部分部隊已完成演習，將返回基地。國政基金會國安組召集人林郁方今天研判，烏克蘭危機應該是過去了，美、蘇、德等大國都是贏家，只有烏克蘭是輸家。

林郁方說，過去這段時間，法國總統、德國總理到訪莫斯科，白宮跟克里姆林宮之間的通話，這些幕後的穿梭外交功能已經發揮作用。

林郁方認為，這齣戲實在是演得太精彩，誰都有所獲。美國跟東歐國家拉攏了的關係，；普丁沒吃虧，不僅俄烏邊境反叛地區很難可能逐步被俄國吃下來，俄國也重新回到世界舞台，因為莫斯科被北京取代很久了，而且普丁也達成了了讓烏克蘭絕對不會加入北約的目標；至於德國的北溪二號看起來很快就能運轉，這會讓德國省下很多錢。

林郁方指出，這次最大輸家就是烏克蘭，以後通過國境線到歐洲的石油會少收很多錢，也沒辦法加入北約，對於反叛地區的統治力量又越來越薄弱，「土地面積這麼大的國家，在整體國力上只能算中小型國家，這就是大國博弈之下小國的悲哀。」