在復盛、明安、以及鉅明的1月營收開出紅盤之後，大田（8924）10日公告今年1月營收，雖然金額達5.78億元，年增幅度約8.13％，不過，滿手訂單卻因部份零組件供貨吃緊、以及主力新產品開發時程延遲，比預期金額有些落差，要等到新產品3月開始出貨之後，營運才會逐漸加溫。

高球桿頭代工產業已公告營收的龍頭復盛（6670）今年1月營收33.62億元，年增40.74％，明安（8938）21.79億元，年增29.55％，鉅明（8928）2.80億元，年增9.52％。

大田10日公告今年1月營收約5.78億元，年成長8.13％，顯示高球桿頭代工產業，今年仍延續去年旺盛的氣勢。

大田表示，今年1月營收雖仍成長8.13％，但，成長幅度略低於預期，主因為部分零組件供貨吃緊、以及主力新產品開發時程延遲，預計新產品出貨，將延至3月，才能逐漸加溫。

大田指出，後疫情時代，健康議題商機無窮，高爾夫產業前景仍持續被看好，由於品牌客戶對大田公司的研發設計與製造量產能力，深具信心，目前大田公司營運穩定，整體表現優異。部份零組件供貨吃緊，大田1月營收低於預期

顏瑞田／高雄報導

在復盛、明安、以及鉅明的1月營收開出紅盤之後，大田（8924）10日公告今年1月營收，雖然金額達5.78億元，年增幅度約8.13％，不過，滿手訂單卻因部份零組件供貨吃緊、以及主力新產品開發時程延遲，比預期金額有些落差，要等到新產品3月開始出貨之後，營運才會逐漸加溫。

高球桿頭代工產業已公告營收的龍頭復盛（6670）今年1月營收33.62億元，年增40.74％，明安（8938）21.79億元，年增29.55％，鉅明（8928）2.80億元，年增9.52％。

大田10日公告今年1月營收約5.78億元，年成長8.13％，顯示高球桿頭代工產業，今年仍延續去年旺盛的氣勢。

大田表示，今年1月營收雖仍成長8.13％，但，成長幅度略低於預期，主因為部分零組件供貨吃緊、以及主力新產品開發時程延遲，預計新產品出貨，將延至3月，才能逐漸加溫。

大田指出，後疫情時代，健康議題商機無窮，高爾夫產業前景仍持續被看好，由於品牌客戶對大田公司的研發設計與製造量產能力，深具信心，目前大田公司營運穩定，整體表現優異。