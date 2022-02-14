在五倍券帶家電需求下，家電業1月業績傳捷報，家電大廠禾聯碩（5283）1月合併營收5.89億元、年增25.29％，1月營收再攀高峰，創上市以來同期最高紀錄。

去年全年營收63.63億元，創下歷史新高，去年第四季在疫情趨緩、家電需求遞延出籠下，10～12月各月營收均有16～33％的年增率，今年農曆春節前受惠於五倍券帶動家電需求下，1月營收再攀高峰。

禾聯碩指出，傳統農曆春節年前，因公司行號尾牙摸彩獎品採購潮及國人習慣於農曆年前換購、添購新家電需求下帶動小家電、冰（櫃）箱、洗衣機及電視等成長，是夏季以外的另一個家電銷售旺季，今年因政府祭出五倍券的加持下，使家電業1月銷售更暢旺。

禾聯碩以自有品牌HERAN深耕台灣市場，透過上市企業形象大幅提升，品牌知名度隨之提高，近年來積極致力於各項智能家電的發展及各式創意商品的開發，如抑菌風扇等，打造全系列禾聯智能環控家電，讓消費者享受更高品質居家智能家電外，在後疫情時代提供一項更貼心的防疫商品，同時讓產品毛利率提升。

禾聯碩表示，未來持續投入HERAN品牌經營策略，將產品定位於優質化、高附加價值方向發展，持續推升產品品質進化，發展優質化、差異化產品與競爭對手有所區隔，掌握關鍵競爭優勢。