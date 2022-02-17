台灣的冬天又濕又冷非常難熬，有網友住在淡水，最近覺得天氣變冷想買禦寒家電，便PO網尋求鄉民建議，沒想到大家一致推薦電熱毯，甚至覺得比暖氣實用，大讚「早買早享受」。

一名女網友昨(16日)在PTT上發文表示，她住在淡水，最近一直覺得很冷，晚上睡覺的時候，都要蓋一件毛毯跟一件睡袋，但還是不夠，都要過很久腳才會溫暖，最近在觀望要不要購買電熱毯，不過她一年後會離開淡水，因此相當掙扎，PO文詢問「到底要不要買啊？有買過的人給我一點建議嗎？」。

貼文一出引起熱烈討論，許多人都超推薦電熱毯，而且還覺得比暖氣實用，「我覺得比暖氣實用，但缺點是更難離開被窩」、「電熱毯比暖氣值得+1」、「多年前買了一塊小的，到現在仍讚嘆是好物」、「一定要，早買早享受」。

不過還是有一些網友覺得暖氣比較好用，「冷暖氣機比較實用，寒流來也不用蓋被，還可以在室內晾衣服」、「電熱毯不好用，身體熱到不行，但是頭冰到頭痛，除非有電熱枕，目前還是覺得冷暖氣機好」、「電熱毯超雞肋的東西，還是暖氣好」。