相信民眾已經習慣長時間待在家中進行防疫，而春天也正是空調早販的季節，Panasonic今年就特別引進了業界唯一日本最新100倍nanoe X科技，主打每秒可釋放48兆氫氧 (OH)離子，實現「開機全室防疫 關機全機防霉」的技術，讓使用者在家能享受乾淨好空氣之餘，更能透過三重淨化設計隨時保養空調，使用者不必再擔心台灣潮溼天氣讓空調內部發霉。

台灣松下銷售家電營業本部總經理張天來，在Panasonic 2022年空調新商品發表會中，針對品牌願景、住宅空間、多領域空間，提出空調解決方案，為消費者持續「守護美好呼吸」。（Panasonic提供）

此次Panasonic帶來了一系列機能再進化的空調空質商品，聚焦在節能、健康、智慧三大面向，力求為住宅空間打造最佳化空調解決方案，特別是全新的業界唯一日本最新100倍nanoe X科技，nanoe濃度提升100倍，每秒可釋放48兆氫氧(OH)離子，藉由濃度提升，訴求更快有效抑制病毒、PM2.5、黴菌等空氣中的汙染物，為空氣品質建立起防護網一樣，再加上三重淨化設計，開機即進行自體清淨、關機也會乾燥防霉，等同每次使用Panasonic空調時都能自動清潔保養，隨時都能呼吸到健康純淨好空氣。

Panasonic今年繼續進一步整合IoT智慧家電，可透過智慧電視或手機APP遠端控制家中的Panasonic空調、除溼機、全熱交換器等家電。（石欣蒨攝）

另外因應智慧家電的普及化，Panasonic今年也進一步整合IoT智慧家電，像全熱交換器也規劃入內，讓家中空氣品質智慧控制系統再升級，現只要透過智慧電視的遙控器或手機APP，也能遠端環控家中的空調、除溼機、全熱交換器等家電，確保24小時都能維持居家空氣暢通清新，隨時隨地輕鬆掌控家裡的溫溼度、氣流、清淨度，回家前打開空調、空氣清淨機或除溼機等家電，進門即能馬上感受最舒適的環境。

Panasonic今年引進了業界唯一日本最新100倍nanoe X科技，每秒可釋放48兆氫氧 (OH)離子，實現「開機全室防疫、關機全機防霉 」。（Panasonic提供）

Panasonic全新RX系列空調，頂規的RX22系列定價3萬500元起，另有入門款K系列空調，定價2萬1800元起。（Panasonic提供）

同時Panasonic為了帶來更完整的服務，早已深耕台灣打造最完整的服務網，透過全省28處直營服務中心、服務授權店296個站點直接提供售後服務，希望能解決客戶即時需求，更提供電話通報或線上報修的365天24小時維修受理服務，全省北中南約800人的服務團隊可隨時在第一時間到府提供專業服務，正好趁著夏天來臨前更換擁有最完整功能及服務的Panasonic空調。