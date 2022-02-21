以往民眾如有大額換匯需求，需親自到分行填寫外匯申報書，或使用讀卡機以硬體憑證申報，既麻煩又容易錯過理想換匯時間，為了讓民眾換匯更方便，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行推出全新「金融電子憑證IXML」服務，個人客戶於兆豐行動銀行APP申請後，即可以IXML憑證辦理等值新臺幣50萬元以上之外匯申報交易，不僅可省去親臨銀行簽署外匯申報書的時間，還可享受線上換匯的優惠匯率。

兆豐銀行金融電子憑證IXML功能上線後，民眾只需在行動銀行APP完成憑證申請，即可於買賣等值新臺幣50萬元以上之外幣時，線上完成外匯申報作業，且14種掛牌幣別都可以買賣，每筆最低只要等值新臺幣100元起。如果擔心沒時間查看匯率，還可搭配兆豐銀行LINE官方帳號或是行動銀行APP的「外幣到價通知」功能，同時設定多組外幣指定匯率，隨時掌握外匯行情。

兆豐銀行致力於提供完整數位外匯服務，除了IXML電子憑證外，兆豐銀行也推出「外幣匯入款線上解付」服務，若有外幣匯入款項，客戶可於網路銀行或行動銀行快速完成解付入帳，款項將立即存入外幣帳戶，讓客戶快速、靈活管理外幣資金。