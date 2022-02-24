臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』已於 2/23(三)進行遊戲更新，將推出最新最高稀有度的 UR 武將－UR 大喬、UR 孫策以及新 SR 武將開放覺醒升階為 SSR 武將。除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。

「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

除了推出最新武將之外，此次改版釋出全新遊戲內容－異族來襲，玩家將以軍團為單位，擊退 6 個不同的異民族！設置軍團據點，與軍團員同心協力擊敗接踵而來的異族部隊與要塞；而參加戰鬥就能獲得異族 Pt，可用此 Pt 來兌換「異文化寶物」等報酬。

「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

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「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

「異族來襲」活動舉辦時間：2022/03/17(四) 00:00～2022/03/20(日) 23:59

並於設施中同步新增「文化府」，將可執行異文化調查。使用活動「異族來襲」中獲得的「異文化寶物」，即可執行異文化調查，獲得裝備品等道具。

「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

●活動介紹

除了版本的強力更新之外，也預告接下來一系列的強檔活動，讓玩家們可以體驗滿滿的活動內容！

【千里行】

「三國志 霸道」UR大喬、孫策夫妻檔登場，全新活動異族來襲!

【舉辦期間】

2022/02/27(日)00:00 ～ 2022/03/28(一)23:59

【報酬內容】

復刻版千里行，玩家們可從已登場的四位千里行武將（鄧艾・典韋・徐庶・呂蒙）中選擇自己想獲得的武將。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

【白色情人節任務】

■活動介紹

【舉辦期間】

任務：2022/03/13(日)00:00～2022/03/16(三)23:59

登入獎勵：2022/03/13(日)00:00～2022/03/22(二)23:59

【內容】

完成期間限定任務即可獲得活動 Pt，並藉由活動 Pt 兌換【外框・白色情人節】等豪華報酬。期間登入遊戲也可領取超求賢券等登入獎勵。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。