聖暉(5536)受惠台灣、大陸、東南亞等地區無塵室機電整合工程施作業務暢旺，1月營收16億元，年增24％；朋億(6613)同樣在兩岸地區半導體產業擴產需求下，1月營收4.89億元，年增117％。

由於全球化生產供應鏈加速朝向短鏈化趨勢重組，各產業新廠擴建需求力道加大，使得公司營收去年7月以來連續創歷年同期新高表現。今年第一季聖暉持續看好大型產業投資需求，而面對缺工缺料挑戰，聖暉憑藉創新技術及特殊工法，搭配良好施工管理能力及工程品質等服務，嚴格控管管銷費用及工程風險，爭取更多不同產業、工種等多元工程訂單。

根據美國半導體產業協會(SIA)最新報告，近年中美貿易戰持續延燒，大陸政府積極透過政府補貼、採購優惠與其他相關政策，針對半導體、高科技技術產業加大扶植自製生產力道，預估大陸半導體產業後勢發展保持強勁態勢，未來三年將以每年年複合成長率30％成長力道，推升大陸半導體產值至1160億美元，占全球市場比重將躍升至17.4％。

朋億耕耘大陸半導體、面板、綠能光電等高科技領域已長達17年，看好全球半導體產業景氣樂觀前景，透過深化垂直水平業務資源整合，強化水、氣、化整合服務，有助於帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程需求增加，並從廠務積極跨入製程設備領域，已握有第三代半導體產業客戶濕製程設備銷售訂單。