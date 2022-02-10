10日，日本央行行長黑田東彥在接受日媒訪問時表示，並未討論過超寬鬆貨幣政策的退場機制。同時，一直到2023年4月自己任期屆滿時，都不會研究這個議題。換言之，就是從現在到2023年首季這段時間，日本應都會維持目前量化超寬鬆環境。

黑田指出，看看日本目前的物價走勢，並不適合討論超寬鬆政策何時要退場。雖然日本燃料成本大增推升躉售物價，但日本短期要看到通膨大漲的可能性微乎其微，因為當地家庭還沒能習慣物價上漲一事。

黑田表示，關鍵在薪資有沒有增加，因為加薪對日本央行來說，事關能否達成2%通膨目標。與歐美國家相比，日本的景氣復甦落後外，消費者通膨也僅有0.5%而已。因此，根本沒必要緊縮貨幣，也不太可能會這樣做。

日本央行對貨幣政策表態，著實讓市場鬆了一口氣。因為，日本指標10年期公債(JGB)殖利率，8日一度來到6年高點0.225%，接近日本央行設定0%目標值的上緣0.25%位置。所以，外界才會聯想日本央行可不可能已開始思考，讓目前大規模刺激景氣的政策退場。