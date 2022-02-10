國人消費力完全不受新冠肺炎疫情影響，不能出國在家上網「手更癢」，連兩年信用卡刷卡金額都破3兆元！金管會銀行局副局長林志吉10日公布，2021年國人全年刷卡金額逾3.1兆元，較2020年的3.02兆元，還增加900億元、年增率2.6％，僅次於2019年的3兆2227億元，他分析，去年雖有三級警戒，但國人的信用卡消費還是持續進行，疫情期間信用卡使用頻率反而增加，全年消費呈現成長。

銀行局統計，截至2021年12月底止，12月當月簽帳金額約2949億元，較上月份增加28億元，累計全年國人簽帳金額達3.1兆元。林志吉分析，去年12月簽帳金額月增加28億元，有正向、負向因素，增加部分是因為持卡人「繳保費」，這部分增加47億元，包括北富銀、永豐銀行都呈現增加；減少因素是11月基期較高，12月因為雙十一、百貨周年慶等檔期接近尾聲，所以刷卡力道下降，包括台新銀、中信銀、永豐銀這三家銀行這部份就減少了40億元。

疫情期間也讓「非現金支付」交易筆數下降、但金額不減反增。據金管會統計，2021年「非現金支付」筆數為47.26億筆，較2020年52.21億筆減少了4.95億筆，但2021年的金額達5.44兆元，較2020年的4.975兆元還增加了469億元。

林志吉分析，2021年「非現金交易」筆數減少、金額增加，主要是因為去年五到七月全國因疫情進入三級警戒，國人改採居家辦公、居家上課，導致此期間搭大眾交通運輸的人次大幅減少，據統計，去年4月疫情爆發前，台北捷運量每日平均200萬人次，但三級警戒時下降到每日僅平均40萬人次，一天就差100多萬人次，以捷運搭剩人次來看，2021年全年是5.31億次、2020年全年是6.96億次，差了1億多人次。

就發卡量來看，北富銀、中信銀去年12月發卡量都衝破9萬張，銀行局分析，北富銀主要是在富邦J卡、Momo卡、台灣大哥大聯名卡等都有增加，而中信銀主要來自中油聯名卡、中信商旅鈦金卡，中信Linepay卡的挹注。