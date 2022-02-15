烏克蘭情勢緊張，戰火一觸即發，根據外交部掌握，除原先25名僑民及留學生外，尚有7人在烏克蘭旅遊以及在當地短暫停留者，加總共計32人。外交部發言人歐江安今天表示，國人是否願意離開烏克蘭，要尊重他們的意願與考量，外交部提供一切必要協助。

歐江安說，我國駐俄羅斯代表處已各別致電聯繫及關心旅居烏克蘭的國人，瞭解均平安無恙；駐處並提供最新俄烏情勢及離烏航班相關資訊，敦促旅居在烏克蘭的國人考量自身安全，應及早規劃離開烏克蘭的方式及路線。

歐江安指出，目前掌握狀況有幾位僑胞決定要離開，而另一些僑胞雖然不會離開烏克蘭，但會前往烏國西部，那邊相對來講比較安全。她強調，國人有自己對於俄烏情勢的解釋，是否離開也涉及私領域相關考量，外交部不斷敦促他們離開，但是也尊重個人意願。

歐江安再度呼籲國人避免前往烏克蘭，如果需要協助，請撥打緊急聯絡電話：＋7-969-008-6111，與我國駐俄羅斯代表處聯繫，或撥打＋380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯繫。