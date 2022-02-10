疫情可能讓金管會非現金交易目標提早達標。金管會10日公布，2021年國人全年非現金交易金額已逾5.44兆元，比前一年成長9.24％，若以此速度，今年非現金交易就可能逼近6兆元，甚至有機會提早達成金管會設定2023年非現金交易6兆元的目標。

金管會在2021年3月重新訂定推動非現金交易的目標，不再以電子化支付占民間消費金額為指標，改以「非現金交易筆數」、「非現金交易金額」為兩項重要指標，以2020年非現金交易的52.22億筆、金額4.98兆元為基期，到2023年筆數要成長50％，金額要達到6兆元的三年目標。

據金管會10日公布最新統計，2021年全年現金交易筆數達47.26億筆，比2020年衰退近9.5％，銀行局副局長林志吉表示，主要是去年5月到7月台灣新冠肺炎疫情警戒升高到三級，雙北學生居家上課，也有很多人居家上班，光是台北捷運的載客量就大減，影響悠遊卡使用金額，台北捷運2021年全年載客人次是5.31億人次，2020年則是6.96億人次，因此影響了非現金支付的筆數。

但是民眾「嗶」捷運筆數大減的同時，居家的線上購物卻大量增加，使得全年非現金交易金額衝上5.44兆元，其中包括信用卡全年刷卡逾3.1兆元，另外也有電子支付、ATM轉帳等金額，5.44兆元應是創新高，較2020年成長9.24％。

就2021年各季非現金交易金額及筆數來看，谷底的確是第二季及第三季，即去年5月到7月，甚至續延到8月，二季非現金交易筆數都只有10億多筆，是2020年及去年八季中，最低的兩季，但第四季筆數已回升到13.46億筆，雖仍比前年第四季的13.98億筆要低，但已比去年第三季增加近29％。

若從金額來看，去年四季的非現金交易金額都比2020年同期要高，最高是去年第四季的1.455兆元，同比成長近8.1％，但成長最高的是去年第二季，高達13.46％，可能是疫情升溫初期，有不少民眾的線上搶物資購物潮。

2022年若國人持續因疫情減少人際接觸，增加非現金交易比重，則全年金額有機會提早達到6兆元。