2021年6月同時拿到電支許可的「全支付」、「全盈支付」申請進度不同步！金管會銀行局副局長林志吉10日指出，這二家在去年六月取得電支許可後，依規定要在去年12月28日前申請營業執照，二家都要在2022年3月28日前申請完畢，目前「全盈支付」已提出申請，「全支付」還在準備中，而且若二家要能「互嗶」還要再一道申請備查的程序。

全聯100％投資的「全支付」，與全家便利商店、玉山銀合作投資的「全盈支付」，都還沒拿到執照前就已宣布「通路共享」策略結盟，其目標是未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款「全盈支付」用戶也可到「全支付」的合作商店消費付款。

林志吉指出，未來如果兩家要跨平台合作，還涉及到彼此收付訊息的整合與傳遞，就必須再多一道「開辦之後申請備查」的動作。

金管會強調，「全盈支付」、「全支付」的商業決策跟判斷金管會尊重，但也要提醒兩家業者開辦收付訊息整合傳遞業務是屬於電支條例裡面所定的延伸業務，要跟金管會申請備查。

金管會分析，電子支付機構發展策略有3點很重要，一是需擴大金融支付場景的廣度；二是需加強服務的深度，有了廣度、深度之後，最重要就是要增加使用者的黏著度。目前這2家公司要相互開放通路，也就是「全盈支付」要簽訂母公司全聯作為特約機構，「全支付」則是簽全家便利商店做為特約機構達到雙方通路共享，同時可相互委託作為收付資訊的整合跟傳遞，來免除商家必須要重新安裝端末機的作業與成本。