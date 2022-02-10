受惠於新增運能、運價高檔及歐洲線換約的利多貢獻，長榮（2603）今年1月合併營收高達568.41億元，再創新高，年增99.9％，比2021年12月成長8.84％。

鈺齊-KY元月合併營收 創同期營收新高
國籍航空首創 長榮航機上書刊全面數位化
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