利多不斷 長榮1月營收再創高 18:572022/02/10 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （利多不斷，長榮1月合併營收再創高。圖／長榮海運提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於新增運能、運價高檔及歐洲線換約的利多貢獻，長榮（2603）今年1月合併營收高達568.41億元，再創新高，年增99.9％，比2021年12月成長8.84％。 鈺齊-KY元月合併營收 創同期營收新高 國籍航空首創 長榮航機上書刊全面數位化 #長榮 #利多 #不斷 #營收再創高 #合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光群雷1月合併營收續創歷年單月新高 10:102022/02/10 財經 海轉空貨運增 觀光解禁可期 航空雙利多 機票比船票搶手 04:102022/02/10 財經要聞 華航、長榮航 貢獻桃機近八成貨量 04:102022/02/09 財經要聞 金價利多顯現 宜波段布局 04:102022/02/09 投資理財 聯電元月合併營收204.73億元續創歷史新高 14:552022/02/10 財經 《半導體》長科＊元月營收續創高 Q1不會比上季差 08:522022/02/10 財經 同欣電揮強棒 元月營收登高 04:102022/02/10 證券．權證 長榮航空書刊e化 可看中國時報 04:102022/02/10 生活新聞 佳世達擁利多 1月業績亮眼 04:102022/02/10 證券．權證 訂單能見度看到Q2 上銀年營收獲利 目標雙位數成長 04:102022/02/10 財經要聞 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 15:592022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。