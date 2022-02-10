距太魯閣事故314天！蘇貞昌會見家屬 政院會後說明

去年0402太魯閣號事故造成49死、213人輕重傷慘劇，行政院長蘇貞昌今下午接見31位家屬及委任律師，歷經一個多小時的會談，行政院發言人羅秉成會後轉述表示，家屬清楚表達希望台鐵記取教訓，掌握改革契機，而不是在意理賠金額多寡，家屬願意跟政府站在一起，共同推動台鐵改革，蘇院長更指示台鐵不只要改革，更要整體改變，讓這次的不幸成為最後一次。

蘇貞昌今下午在行政院接見太魯閣號罹難者家屬，羅秉成轉述，蘇貞昌開場致詞時表示，今天在這種場合與家屬見面，這不是我們的期待，非常對不起各位，遭逢不幸是因為政府台鐵運送所致，作為政府最高機關代表深感抱歉，也非常痛心，發生憾事是政府做的不對、不好，事發後很多事情沒做到位，希望透過會面機會誠心傾聽，政府能夠從教訓走出來。

羅秉成說，今天共有31位家屬出席，15人次發言跟院長訴說不幸、委屈跟痛苦，家屬委任律師代表提出「保留事故車廂作為安全教育」、「政府公開台鐵組織改革的期程及規劃、「成立台鐵組織改革的外部監督團體」及「台鐵與家屬對等協商，共同擬定和解方案」等訴求。

對於家屬提出的訴求，蘇貞昌回應，會把事故車廂留在現場或訓練中心，未來台鐵員工不論是在職前訓練或在職訓練，都要清楚知道因為當年的疏失帶走49條人命，不能再發生對不起乘客的事情。

蘇貞昌強調，台鐵不只要改革，還要整個改變，這是政府要做的事情，但台鐵是百年老店，不是按個按鈕就能改，他已要求交通部長王國材，帶著決心跟交代，社會不容台鐵繼續這樣下去，希望大家給予政府推動台鐵改革的動力。

蘇貞昌說，政府本來就接受各方監督，這部分沒有問題；契約條件相關內容，蘇貞昌要求王國材在對等的情況下好好跟家屬溝通，雖然遺憾難以彌補，也對不起大家，但希望能夠得到各界諒解，並相信政府有決心讓這樣不幸的事情成為最後一次。