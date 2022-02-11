盧碧颱風去年8月過境，造成外埔區長生路294號後方邊坡崩塌。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市外埔區長生路294號後方邊坡，因長期遭雨水沖刷導致坡面不穩定，去年受到盧碧颱風嚴重侵襲，危及長生路294號附近民宅及農耕通行。水利局先於第一時間搶修路面並將多餘土石及雜木清除，並隨即辦理邊坡植生改善工程以防止雨水沖刷及坡面持續惡化。

盧碧颱風去年8月過境，連續幾日大雨造成外埔區長生路294號後方邊坡崩塌，危及附近20餘戶住宅，大量土石方及雜木滑落使下方農路無法通行。水利局接獲通報，隨即派員勘查，於最短時間先行清除土石方及雜木恢復農路通行，並待雨勢減緩後加速辦理災後復建工程。

水利局指出，長生路294號後方邊坡復建工程已全面完工，可有效引導水流，減少沖刷坡面，另新建型框掛網植生，搭配自鑽式岩栓來增加邊坡穩定度，面積約1400平方公尺，並於型框內噴上菇肥及多種草籽，以加速自然演替，進而恢復原有林相。

水利局表示，復建工程改善後，邊坡已恢復穩定，大大提升民眾居住安全性及耕作便利性，亦增加垂直綠化多樣性。