桃園10日重現「嘉玲」隔天確診數再增2位數，本土案例達12例，包括亞旭電腦移工11例（案19469至19478、19491）和新北嘉聯益的本國籍協力廠商（案19494），桃園今也無公布足跡。

中央流行疫情指揮中心10日公告桃園新增12例本土及4例境外，年齡由20歲至50多歲，全市累計確診案例1598人，目前居家隔離人數411人，本土病例(案19469至案19478、案19491、案19494)，境外移入(案19424、案19425、案19447、案19461)。