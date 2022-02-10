桃園今＋12！無公布確診者足跡 仍在疫調中 15:112022/02/10 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園今未公布新足跡。(市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園10日重現「嘉玲」隔天確診數再增2位數，本土案例達12例，包括亞旭電腦移工11例（案19469至19478、19491）和新北嘉聯益的本國籍協力廠商（案19494），桃園今也無公布足跡。 中央流行疫情指揮中心10日公告桃園新增12例本土及4例境外，年齡由20歲至50多歲，全市累計確診案例1598人，目前居家隔離人數411人，本土病例(案19469至案19478、案19491、案19494)，境外移入(案19424、案19425、案19447、案19461)。 鄭文燦赴大湳市場 喊話安心採買 桃機吐口水採檢 民眾憂交叉感染 #新冠肺炎 #台灣 #確診者 #足跡 #19 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年增逾三成 六都上季房價 新竹漲最猛 04:102022/02/10 產業特刊 四大類不動產版圖 重新洗牌 04:102022/02/10 產業特刊 看屋筆記：桃園區禾林山知間(個案＋價格分析) 10:272022/02/10 建案開箱-桃園 桃園因應核食進口 稽查將增20倍 04:102022/02/10 地方新聞 老婦逛桃園燈會走散 警助與家人重逢 11:312022/02/10 社會 桃園去年966件火災 六都最低 04:102022/02/10 地方新聞 南北疫情升溫 本土＋37 境外＋46 14:522022/02/10 生活 「花在彰化」衝破52萬人次 彰化零確診觀光人潮倍增 11:582022/02/10 生活 新北軟板大廠嘉聯益增14確診 台籍協力廠商住桃園也染疫 10:082022/02/10 生活 染疫西堤員工出院採檢復陽 鄭文燦：是舊案 09:362022/02/10 生活 目擊家長超商繳學費2張破10萬 他嚇傻：難怪沒人敢生 09:422022/02/10 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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