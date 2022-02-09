為強化高雄市大順路下方汙水管線結構，工程人員在夜間施作內襯材拉鋪作業。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市環狀輕軌第2階段正在加緊動工，為使大順路段工程更加完善，高雄市政府自籌1億3千萬元、營建署補助7千萬元強化大順路下方汙水管線結構，提昇既有管線之耐久性及安全性，預計今年八月竣工。

水利局表示，大順路下方主次汙水管使用平均已超過20年，管線老舊、埋設深且管徑大，為全台首例針對1650至2000mm汙水大管徑進行翻修，工作除需避開捷運局輕軌工程利用夜間施工外，更要顧及周邊住戶日常用戶排水，並維持交通順暢。

此工程不僅難度高且局限空間作業風險大，故採用免開挖翻修汙水管線方式施作，承攬廠商引進德國先進工法，將複合材料之內襯軟管，以拉鋪方式送入整建管段內，利用氣壓使之貼附於既有管壁，再加熱使內襯固化，形成堅固光滑的內襯管；為降低對周遭居民之影響，每管段需約10個工作天內即可完成施工。

水利局表示，高雄市政府未來將持續做汙水下水道建設，並推動汙水再生利用，希望能提昇生活環境品質及汙水處理廠的汙水處理效率。