（此文寫於民國95年5月）

民國95年5月6日，陸續寫了一個多月……

寫完這篇後的消息：巴拉圭國會奏中國國歌，陳水扁要她改稱台灣國歌。人家稱我中國50年，我們要她改口。上次呂秀蓮也為被稱「中國副總統」而怒。

扁又說美國會支持台獨。台獨一天到晚喊，我們這邊的「愛國」人士怎麼沒喊中國統一呢？你在新加坡怎麼不敢說中國要統一，我是中國人呢？大家都說「一中各表」，怎麼沒人自表是中國呢？為什麼說自己必要稱「中華民國」，不敢稱中國呢？

為什麼中國就是指中共呢？一中成了是大陸、是中共；自己的「一中」從不講、偷偷講「中華民國」、朗朗上口台灣、台灣，自表不敢說是中國，那距「台灣國」豈不是一步之差？就如柏林圍牆將傾，不是一下就被人踩過了嗎？我「中華民國」不是類似東德倒台的前夕嗎？

台灣媒體怎可稱大陸為「中國」？那不等於是你在台灣，怎麼辦分外國報紙給本國人看呢？美國大報對新聞用語都有詳細規定。

台獨對白宮稱奏「中華民國」國歌幸災樂禍，但又絕口不提中華民國，都說台灣。藍的大部分人也跟著喊，最後若有天正名為日本，但仍是你當總統，那你這日本台灣州總統做得心安嗎？藍的一直退，拿香跟拜，獨的得寸進尺。

我們贏了戰役，她們贏了戰爭，最後仍是她們贏，仍然避免不了與大陸攤牌，仍然會有戰爭。我選你，藍的選你，但你選後阻不了台獨，被台獨黃袍加身，則王師東指時我不但不聽你的抵抗命令，我還會指點砲往哪裡打，最多看在老友身分上，我會拿著白旗請你投降。

陣前起義，不做炮灰。

你若制不了獨，你會率藍綠保台？你的魅力會團結全島意志嗎？連、宋、郁會跟隨你嗎？你願與扁手護鬼島嗎？

你願與胡錦濤簽城下之盟，還是與阿扁在戰壕中肩並肩呢？

扁講台獨沒人生氣，你說終極統一則獨群攻；你還只是「終極」，沒說「中程」，更沒說「立刻」呢？你馬上改口。為什麼？怕失選票，仍視迷糊賣臉為最佳策略。把退讓解釋成了權宜，但最後是退得越來越遠，浪往外帶，再也回不到岸上了。或許你做了船長，但是永遠回不了家，最後還是迷失不見了。

我知道，現在大聲說我是中國，我是中國人，台灣是中國的一部分，對騙選票不利，但漁陽鼙鼓動地來，你總要讓這個聲音慢慢大起來，讓黨內的人把這些基本常識、也是符合我憲法和政治現實、而且也是有利台海安定的立場說出來。

連、宋、郁可以多說、大聲點說，多問：「我這樣說不對嗎？」也把「金錢外交」的無用無聊多說出來，糾正什麼「中國打壓」的謬論。我在一年前也與金溥聰辯過「城市論壇」的爭議，我說大陸何有恨於馬、何有恨於台北？只是厭旁邊的石原，防馬帶賊入，哪天台南也搞兩國城市論壇怎辦？成為愛了羊，但禮卻失了的困境。中共何是壓馬，是想保「一中」的禮也。

你也不要假惺惺說什麼總統受辱，你也憤慨、什麼「順利出訪，衷心祝福」之類的話。扁根本是賊，兩顆子彈你還認為是真的嗎？那樣騙到當選，藍的心服嗎？全家全府貪污還有正當性嗎？你不必說假話了，但我不是叫你說真話，不是叫你大聲說以中國人為榮。

我也認為那對選舉不利，但你不要去駁真話，你只被動的小應和，小點一下真話的合理合憲，則你的白臉形象仍可誘最大多數選民，讓黨內其他同志去扮黑臉。你不必在統獨第一線上表態，不必支統斥獨，又可保淡獨但不滿獨腐的選票。最後要做成台獨之牆已鬆，中國人已上牆頭，你再從容進城，則萬民歸心，如戴高樂的入巴黎，獨要打黑槍，也距離太遠，擠不進人群也。

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】