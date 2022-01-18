台電人員和輕軌施工的工程人員在挖斷電纜線的大順路和莊敬路，進行檢視搶修。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市輕軌正進行大順路段沿線工程，今（18）日下午4時30分許，大順路和莊敬路口傳出施工工人疑挖斷電纜線，當時一聲巨響後，部分民宅瞬間停電，居民一度誤以為是附近電箱爆炸，所幸只是挖斷電纜線，無人受傷，路口號誌運作正常，停電區域，台電正進行搶修中。