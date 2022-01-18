高雄輕軌大順路段施工挖斷電纜線 部分民宅瞬間停電搶修中 18:112022/01/18 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄輕軌大順路段施工疑挖斷電纜線，工程人員在現場檢視中。（讀者提供／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電人員和輕軌施工的工程人員在挖斷電纜線的大順路和莊敬路，進行檢視搶修。（讀者提供／石秀華高雄傳真） 高雄市輕軌正進行大順路段沿線工程，今（18）日下午4時30分許，大順路和莊敬路口傳出施工工人疑挖斷電纜線，當時一聲巨響後，部分民宅瞬間停電，居民一度誤以為是附近電箱爆炸，所幸只是挖斷電纜線，無人受傷，路口號誌運作正常，停電區域，台電正進行搶修中。 影像曝！高雄2女機車雙載突側倒 曳引車瞬間輾過「根本沒機會」 路線包辦食衣住行育樂 台南市區第1條全面電動化公車上路 #電纜線 #停電 #大順路 #挖斷 #瞬間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BMW iX Flow瞬間換色黑科技 來自台灣元太科技 20:362022/01/08 生活 多頭反攻 台股萬八再出發 04:102022/01/11 產業特刊 瞄準殲20？ 駐日美軍F-15最新祕密武器亮相 11:002022/01/01 軍事 思源啞口霧淞來襲 翠綠山林瞬間銀白 16:522022/01/12 生活 拚買氣 北市線上年貨大街開賣 04:102022/01/05 地方新聞 電巴廠引資入股 進軍全球 04:102022/01/09 財經要聞 醫牙走下坡？高材生改填這科系 網曝背後原因：無極限 10:092022/01/05 生活 規模6.0強震狂搖！雙北1843戶大停電 台電：尚餘31戶搶修中 19:302022/01/03 生活 華德電動大客車 接單報喜 04:102022/01/04 證券．權證 台電5月再招考857名技術員 爬電杆修線路3成最多 11:532022/01/04 財經 陳其邁才批台電「太掉漆」 高市府竟無預警跳電 16:512022/01/06 社會 社會熱門新聞 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 人妻半夜回家見車位遭鄰居「霸停」氣炸 網一面倒叫她用這招 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 拉法葉艦成「愛之船」 1女兵同劈3艘艦5士官 海軍震怒全汰除 - 社會 網美性交易全遭拍！1次4萬就開房 男開價百萬包養她不屑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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