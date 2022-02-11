2016年國中女學生Bella接種人類乳突病毒(HPV)疫苗第二劑6天後，身體出現疼痛，罹患幼年型關節炎，向衛福部申請接種受害救濟不成，提出行政訴訟，台北高等行政法院更一審11日開庭，Bella的律師主張如果用2021年的新法對她非常不利，應用2014年的舊法。庭末法官諭知候核辦。

Bella在2016年9月在學校接種第二劑二價HPV疫苗，同年10月6日起，陸續出現雙膝後膝膕痛、雙肩痛等症狀，經診斷是幼年型關節炎，後申請救濟，衛福部認為無關疫苗接種，決議不予救濟，但考量為釐清症狀與預防接種關係，所施行合理檢查及醫療費用，前年6月給予醫療補助3萬元。家屬決提行政訴訟並請求補償金89萬2352元。

北高行審理認為，Bella接種前，沒有關節炎等相關就醫紀錄，接種後短期間內就發生不適症狀，時序上無法排除與疫苗接種的關聯性，不能以出現症狀未載明仿單上，就認為無關，判決撤銷對女學生不利部分的處分，並給予一定金額的補償，但遭最高行政法院廢棄發回。