受到疫情衝擊，全球陷入晶片荒何時能解決？美晶片巨頭英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，晶片供應短缺至少持續到2023年底，但他認為，供應情況要到2025年之後才會改善。季辛格的說法與台積電總裁魏哲家不謀而合，魏先前也在法說會上說，晶片短缺現象將持續至2023年才有望緩解。

外媒報導，英特爾17日即將舉行投資人會議，季辛格在最新聲明中提到，由於半導體晶片的高需求，以及全球經濟中發揮著重要作用，在疫情期間已開展數位轉型的新時代。

他認為，當前汽車變得更加智能，晶圓產業必須轉向更先進的技術，同時擴增產能來解決供應鏈問題。

季辛格預估，全球晶片供應短缺將持續到2023年底，至於供應情況改善要等到2025至2030年，屆時英特爾與其他製造商的產量增加，以滿足市場的大量需求。

事實上，台積電總裁魏哲家之前在法說會中提到，半導體產業長期需求的結構性提升，以及供應鏈的短期失衡現象，客戶正面臨整個半導體產業產能短缺的挑戰。他預期，晶片短缺現象將持續至2023年才有望緩解。