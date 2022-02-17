輝達（Nvidia）上季營收獲利優於市場預期，且本季展望意外強勁，惟周三盤後股價仍然下跌2.64%，報258.10美元。

輝達公布第四財季（截至2022年1月）財報，營收年增53%，為76.4億美元，優於市場預估的74.2億美元。

調整後每股盈餘年增69%，為1.32美元，優於市場預估的1.22美元。

輝達預估第一財季營收為81億美元，遠優於分析師預估的72.9億美元。執行長黃仁勳在聲明中表示，由於其晶片受到人工智慧（AI）與其他晶片密集型應用的歡迎，輝達看到了「異常強勁」的需求。此外，他表示輝達供應吃緊的情況正持續緩解，2022年下半年的產品供應可望「顯著」成長。

去年輝達股價大漲，但今年以來已經下跌約10%，投資人想在通膨環境與升息前景中尋求較為安全的投資。

雲端運算公司與企業對輝達用於AI應用的繪圖處理器需求增溫，受此提振，輝達上季數據中心事業營收年增71%，為32.6億美元。該公司在該季宣布臉書母公司Meta將採用輝達晶片進行AI研究。

遊戲晶片仍是輝達最大的市場，受GeForce繪圖處理器銷售帶動，輝達上季遊戲晶片事業營收年增37%，為34.2億美元。

專業視覺處理部門（Professional Visualization）營收大幅成長109%，達到6.43億美元，受惠於對工作站的晶片銷售以及混合工作模式。

輝達的車用晶片營收下滑14%，為1.25億美元。車用晶片雖然不是輝達最主要的核心事業，但對該公司而言是一個具成長潛力的市場。輝達表示，汽車製造商面臨的供應鏈緊缺問題，是公司車用晶片銷售下滑的原因之一。

2022財年加密貨幣專用卡全年營收為5.5億美元，但第四季營收僅達2400萬美元。

該公司表示其簽訂的長期供應合約達到90億美元的，較一年前的25.4億美元大幅增加。黃仁勳表示，我們預期供應情況將逐季改善。

輝達從軟銀收購晶片設計公司安謀（ARM）的交易因無法克服監管障礙而破局，黃仁勳表示：「我們盡了最大努力，但是阻力實在太大」。輝達表示，由於無法完成收購安謀的交易，衍生的營業費用估將達到13.6億美元。