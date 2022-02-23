央行公布110年第四季國際收支，4Q國際收支順差37.6億美元，經常帳順差321.9億美元，金融帳淨資產增加317.8億美元，也就是金融帳連46季淨流出，110年全年金融帳淨流出1046億美元，惟國際收支仍順差209.9億美元。

央行分析經常帳順差較上（109）年同季增加50.7億美元，經常帳主要項目如下:（一）商品貿易順差242.9億美元，較上年同季增加16.3億美元，主要受惠於全球經貿穩定成長，且數位轉型及新興科技應用需求延續。（二）服務收支順差39.5億美元，較上年同季增加23.5億美元，主要係貨運收入增加。（三）初次所得順差46.4億美元，較上年同季增加10.1億美元，主要係居民對外直接投資所得增加。（四）二次所得逆差6.8億美元，較上年同季減少0.8億美元，主要係禮品樣品收入增加。

在金融帳主要項目如:（一）本季直接投資淨資產增加11.5億美元。其中，居民對外直接投資淨增加25.4億美元，外資來台直接投資淨增加13.9億美元。（二）證券投資淨資產增加202.6億美元。其中，居民對外證券投資淨增加213.2億美元，主要係保險公司投資國外債券增加；非居民證券投資淨增加10.7億美元，主要係外資增持台股。（三）衍生金融商品淨資產減少3.5億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利益，資產減少。（四）其他投資淨資產增加107.3億美元，主要係銀行部門對國外同業拆放及還款增加。

110年全年經常帳順差1161.2億美元，金融帳淨資產增加1046.0億美元，國際收支順差209.9億美元。