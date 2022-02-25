天鈺(4961)今(25)日舉辦法人說明會，2021年營運大爆發，淨利暴增逾7.7倍，每股大賺33.83元。

天鈺去年第四季營收63億元、季減少5.89%、年增加73%，是在連續7個季度成長後的首度下滑，單季淨利為15億元，季減少27.83%、年增加202.83%，單季每股純益7.45元。單季毛利率為49.6%、季減少1.95個百分點、年增加20.06個百分點；營業利益率31.48%，季減少5.39個百分點、年增加16.43個百分點。

天鈺去年第四季各產品營收表現上，顯示器驅動IC占比54.75%、電源管理IC占比12.54%、Mobile IC占比18.47%、其他相關半導體占比14.23%。去年第四季顯示器驅動IC受到中尺寸中的平板(平板、車載、工控)終端需求減緩，電源管理IC則受到大陸手機需求趨緩，惟Mobile IC穩定成長，去年第四季子公司TDDI(HD)陸續出貨放量，加上原有的SDDI(小尺寸驅動IC)持續成長，使第四季Mobile IC穩定成長，另外，子公司AMOLED手環預計在上半年量產。

天鈺2021年全年營收為228.68億元、年增加110.19%，全年淨利為63.89億元、年增加773.11%，每股獲利33.83元。全年毛利率為46.63%、年增加24.74個百分點；營業利益率為33.75%、年增加26.46個百分點。