可口可樂公司周四宣布新的環保目標，到2030年，該公司全球包材的可重複使用率將達到25%。這項舉措獲得環保團體肯定，一直以來他們都呼籲這家飲料公司為全球塑料污染問題盡一份心力。

根據全球聯盟Break Free From Plastic去年10月發布的年度報告，可口可樂在2021年連續第4年成為全球最大的塑料污染者。該組織表示，我們希望其他公司能跟進可口可樂，為可重複使用包材設立目標。

在2020年，可口可樂的可重複使用包材占比為16%。該公司並表示，2020年收集了9成的可再填充玻璃與塑膠容器。

基金管理公司Green Century Capital Management發布聲明表示，可口可樂周四的公告是「同業中的第一個公開的目標」，也是「令人樂見的策略調整」。

Green Century和維權投資人As You Sow此前提交一份股東提案，敦促可口可樂減少一次性塑料的使用。既然可口可樂已經提出新目標，這兩大投資人將考慮是否撤回提案。

此外，可口可樂發布去年第四季財報，其營收年增10%，為94.6億美元，優於市場預期的89.6億美元。淨利年增65%，為24.1億美元。經調整後每股盈餘為0.45美元，優於市場預期的0.41美元。

去年全年營收為387億美元，優於市場預估的381億美元。全年每股盈餘為2.32美元，優於市場預估的2.29美元。

該公司預估2022年全年本業營收將年增7%～8%，優於市場預估的增長6.2%。調整後每股盈餘預估年增5%～6%，市場預估為成長6%。

執行長James Quincey表示，Omicron新冠變種病毒對上季的銷售造成影響，但影響程度不如前一波疫情。不過，可口可樂警告匯率和通膨的不利因素恐影響今年的業績表現，匯率對每股盈餘的影響達到3%～4%，而投入成本增加對獲利的影響將達到5%左右。

周四在華爾街股市重挫之際，可口可樂逆勢收漲0.56%，報61.38美元。