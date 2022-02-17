美國最大餐飲外送平台DoorDash上季營收優於市場預期，且訂單和新增用戶均意外強勁，顯示儘管疫情緩解後餐廳重新開放內用，但外送需求仍然火熱。

受此激勵，周三盤後股價大漲27.83%，報121.30美元，稍早前一度飆升32%。

DoorDash公布去年第四季營收年增34%，為13億美元，優於市場預估的12.8億美元。每股虧損為45美分，超出市場預估的每股虧損25美分。

單季訂單總額年增36%，為112億美元，優於市場預估的106億美元。訂單量達到3.69億筆，亦超出分析師預估的3.61億筆。

DoorDash去年營收成長69%，為48.9億美元，但全年虧損擴大至4.7億美元。

該公司表示，大舉投資新業務並加速進軍海外市場，是去年虧損擴大的主要原因。

該公司預估今年訂單總額介於480億～500億美元，較去年的420億美元成長，大致符合市場預測均值494億美元。